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من لقاء إنتر وفيورنتينا

إنتر يبدع أمام فيورنتينا برباعية

ميلان - د ب أ
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اقتنص فيه إنتر ميلان فوزا دراميا من مضيفه فيورنتينا 4 - 3، يوم السبت في المرحلة الحادية عشرة من منافسات الدوري الإيطالي.

على ملعب أرتيميو فرانكي، تقدم إنتر بهدف مبكر بعد مضي دقيقتين فقط من البداية عن طريق نيكولو باريلا ثم ضاعف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز النتيجة للفريق الضيف في الدقيقة 15

لكن فيورنتينا حصل على ضربة جزاء أحرز منها ارثور كابرال هدفا للفريق في الدقيقة 33، لينتهي بعدها الشوط الاول بتقدم إنتر بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني أدرك جوناثان ايكوني التعادل لفيورنتينا في الدقيقة 60 لكن إنتر ميلان حصل هو الأخر على ضربة جزاء سجل منها لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة الأخيرة للمباراة سجل المهاجم الصربي لوكا يوفيتش هدف التعادل لفيورنتينا قبل أن يخطف لاعب الوسط الأرميني هنريك مخيتريان هدف الفوز القاتل لإنتر في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد فيورنتينا عند عشر نقاط في المركز الثالث عشر.

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