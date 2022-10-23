تن هاغ: كاسيميرو سيتحسن.. ونحتاج إلى رونالدو

أشاد إيريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد بالتطور المستمر للاعب الوسط كاسيميرو بعد أن أحرز اللاعب البرازيلي هدفا في الوقت بدل الضائع خلال التعادل 1-1 مع تشيلسي يوم السبت ليهدي نقطة لفريقه صاحب المركز الخامس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وانضم كاسيميرو من ريال مدريد الإسباني في أغسطس الماضي ليجلب الشراسة والصلابة المطلوبتين بخط وسط يونايتد، وقطع اللاعب الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات خطوات بطيئة حتى ثبت أقدامه بمركزه.



وسجل كاسيميرو (30 عاما) من ضربة رأس في شباك الحارس كيبا بالدقيقة 94 ليحرم أصحاب الضيافة من ثلاث نقاط بعد أن تقدموا بركلة جزاء جورجينيو قبل نهاية الوقت الأصلي.



وأبلغ تن هاج الصحفيين: إنه يتطور من مباراة لأخرى والآن سجل هدف التعادل وهذه يعطي الفريق ويعطيه ثقة أكبر، نحتاج لضربات الرأس وكان إنهاء رائعا للهجمة.



وأضاف المدرب الهولندي: اعتقد أن مستواه كان هائلا، يناسب الآن قوة الدوري الإنجليزي الممتاز وسيتحسن من مباراة لأخرى، أنا واثق من ذلك.



وعبر عن أسفه لتراجع الفاعلية بالأسابيع الأخيرة مشيرا إلى أن الفريق افتقد المهاجم المخضرم كريستيانو رونالدو الذي استبعده من المباراة لرفضه المشاركة بديلا في الفوز 2-صفر على توتنهام هوتسبير يوم الأربعاء الماضي.



وقال تن هاغ لمحطة سكاي سبورتس: كالعادة يمكنه تسجيل الأهداف وهو يشكل قيمة لنا ونحتاج إليه، هذا واضح ويمكن الشعور بذلك في هذه المباراة، يمكنه إنهاء الهجمات بالتأكيد. قلت ما يكفي بشأن هذا الموقف، لنركز في هذه المباراة، كانت جيدة وأود الإشادة بفريقي.

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