اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
فرحة فالفيردي بالهدف

ريال مدريد يعزز صدارته بثلاثية في إشبيلية

مدريد - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

عزز ريال مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه إشبيلية 3 -1، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 11 من المسابقة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ست نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، والذي سيكون لديه فرصة لتقليص الفارق مجددا حينما يلعب يوم الأحد مع أتلتيك بلباو.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد إشبيلية عند عشر نقاط في المركز الرابع عشر.

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة السادسة عن طريق لوكا مودريتش، قبل أن يدرك إيريك لاميلا التعادل لإشبيلية في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 79 سجل لوكاس فاسكيز الهدف الثاني للريال، قبل أن يختتم فيدريكو فالفيردي ثلاثية فريقه في الدقيقة 81.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقرب من جونسون: اجتاز شرط الترشح لزعامة حزب المحافظين مقرب من جونسون: اجتاز شرط الترشح لزعامة حزب المحافظين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط