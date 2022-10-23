ريال مدريد يعزز صدارته بثلاثية في إشبيلية

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عزز ريال مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه إشبيلية 3 -1، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 11 من المسابقة.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ست نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، والذي سيكون لديه فرصة لتقليص الفارق مجددا حينما يلعب يوم الأحد مع أتلتيك بلباو.
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على الجانب الأخر، تجمد رصيد إشبيلية عند عشر نقاط في المركز الرابع عشر.
وتقدم ريال مدريد في الدقيقة السادسة عن طريق لوكا مودريتش، قبل أن يدرك إيريك لاميلا التعادل لإشبيلية في الدقيقة 54.
وفي الدقيقة 79 سجل لوكاس فاسكيز الهدف الثاني للريال، قبل أن يختتم فيدريكو فالفيردي ثلاثية فريقه في الدقيقة 81.
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