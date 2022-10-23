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من لقاء أرسنال وساوثهامبتون

ساوثهامبتون يعطل أرسنال

لندن - د ب أ
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أهدر فريق أرسنال نقطتين ثمينتين في صراعه على التتويج بلقب الدوري بتعادله أمام مضيفه ساوثهامبتون 1-1، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز أستون فيلا على برينتفورد 4 - صفر، وفولهام على ليدز يونايتد 3 - 2، وليستر سيتي على وولفرهامبتون 4 - صفر.

وتقدم أرسنال بهدف سجله جرانيت تشاكا في الدقيقة 11، وتعادل ساوثهامبتون بهدف سجله ستيوارت أرمسترونغ في الدقيقة 65.

ورفع أرسنال رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس عشر.

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