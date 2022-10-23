نيوكاسل يهزم توتنهام ويحتل المركز الرابع

فاز نيوكاسل على مضيفه توتنهام 2 -1، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 13 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم نيوكاسل عن طريق كالوم ويلسون في الدقيقة 31، قبل أن يضيف زميله ميغيل ألميرون الهدف الثاني في الدقيقة 40.

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وفي الدقيقة 54 سجل هاري كين الهدف الوحيد لتوتنهام.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف توتنهام صاحب المركز الثالث.