أستون فيلا يتعاقد مع إيمري

أعلن أستون فيلا المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين تعيين أوناي إيمري مدربا جديدا خلفا لستيفن جيرارد الذي أقيل الأسبوع الماضي.



وتعاقد إيمري مدرب أرسنال السابق، البالغ من العمر "50 عاما"، مع فيلا بعد تركه لمنصبه كمدرب لفياريال المنافس في دوري الدرجة الأولى الاسباني وسيتولى مهامه اعتبارا من أول نوفمبر المقبل بعد الانتهاء من إجراءات تصريح العمل.



مادة اعلانية