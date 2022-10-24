باريس: أخبار راتب مبابي "زائفة".. ونعترض على القصة

رد باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الاثنين بقوة على ما نشرته صحيفة "لو باريزيان" حول راتب النجم الفرنسي كيليان مبابي مؤكداً أنه يعترض بشدة على ما تم طرحه.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" مساء الأحد أن مبابي وافق على البقاء مع باريس الصيف الماضي مقابل حصوله على 630 مليون يورو من خلال عقده الذي يمتد حتى صيف 2025.

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وقال باريس في بيان رسمي: هذا خبر زائف، بعد المقال المثير الذي نشر عن النادي وأحد لاعبيه، فإن باريس سان جيرمان يعترض على القصة والتفاصيل المزعومة.

وأفادت الصحيفة أن "المفاوضات بين باريس سان جرمان وجماعة مبابي أسفرت عن عقد غير مسبوق. عقد القرن، أكبر عقد تم توقيعه في تاريخ الرياضة.

وفي التفاصيل، تم تحديد راتب مبابي بـ72 مليون يورو قبل الضرائب عن كل عام من العقد، أو 6 ملايين يورو شهرياً (2.7 مليوناً بعد اقتطاع الضرائب).

يضاف الى ذلك مكافأة توقيع يبلغ مجموعها 180 مليون يورو وموزعة دفعاتها على ثلاثة أقساط بحسب الصحيفة.

كما تحدثت الصحيفة عن مكافأة "ولاء" ترتفع قيمتها الإجمالية قبل الضرائب من 70 مليون يورو لأول عام من العقد إلى 80 مليون يورو للعام الثاني، وإلى 90 مليوناً في حال قرر مبابي تفعيل خيار البقاء مع نادي العاصمة لعام ثالث.

وسجلت "فوربس" أيضاً قفزة في راتب مبابي من خلال تصنيف المهاجم كأعلى لاعب كرة قدم دخلاً في العالم هذا الموسم، متقدماً على ميسي والنجم الكبير الآخر البرتغالي كريستيانو رونالدو.