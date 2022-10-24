برشلونة يقسو على بلباو ويواصل مطاردة ريال مدريد

أحرز النجم الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي هدفا وصنع 3 أهداف أخرى، ليقود فريقه برشلونة لاكتساح ضيفه أتلتيك بلباو 4 - صفر، يوم الأحد، في المرحلة الحادية عشر لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه التاسع في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وخسارة واحدة، إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد (المتصدر).

مادة اعلانية

في المقابل، توقف رصيد أتلتيك بلباو، الذي تكبد خسارته الثالثة هذا الموسم في البطولة، مقابل 5 انتصارات و3 تعادلات، عند 18 نقطة في المركز السادس.

وافتتح ديمبلي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 12، قبل أن يضيف النجمان سيرجي روبيرتو والبولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 18 و21 على التوالي من صناعة الجناح الفرنسي.

وواصل ديمبلي تألقه ونصب نفسه بطلا للقاء، بعدما صنع الهدف الرابع لبرشلونة الذي أحرزه فيران توريس في الدقيقة 73.

وشهدت المباراة، التي أقيمت على ملعب (كامب نو)، تعرض جافي وسيرجي روبيرتو، ثنائي الفريق الكتالوني للإصابة، ليضطرا لعدم استكمال اللقاء.

وأنهى برشلونة المباراة بعشرة لاعبين عقب إصابة سيرجي روبيرتو، بعد تنفيذه التبديلات الخمس.

ويأتي هذا الفوز، ليمنح برشلونة بعضا من الثقة قبل لقائه الهام مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني، يوم الأربعاء القادم، في الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأصبح برشلونة على مشارف الخروج من البطولة القارية للنسخة الثانية على التوالي، حيث يحتل المركز الثالث حاليا في ترتيب المجموعة، وباتت حظوظه في اقتناص الوصافة والتأهل للأدوار الإقصائية في المسابقة مرهونة بنتائج منافسيه.