بيليه في عيد ميلاده الـ82: أنا بصحة جيدة

عبّر أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه عن سعادته باحتفاله، الأحد، ببلوغه سن الـ 82 عاماً بـ "صحة جيدة"، على الرغم من معاناته في السنوات الأخيرة من مشاكل صحية.

وقال الفائز الوحيد بكأس العالم 3 مرات (1958 و1962 و1970) والمولود في 23 /أكتوبر 1940 في شريط مصور نشره عبر حسابه على "إنستغرام" بدا فيه جالساً وشعره أسود: أصدقائي في البرازيل وفي العالم بأسره، أنا سعيد، سعيد جداً أن أكون معكم وأن يكون الله قد منحني الصحة حتّى اشكركم جميعاً على ما حصلت عليه.

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وأضاف المهاجم الدولي السابق صاحب 77 هدفاً في 92 مباراة مع منتخب "سيليساو": 82 عاماً هبة من الله. أتمنى أن نمضي الكثير من الوقت معاً، وإن شاء الله، 82 عاماً أخرى جيدة.

وعانى بيليه، واسمه الحقيقي إديسون أرانتس دو ناسيمنتو والذي يعتبره كثيرون أفضل لاعب على الإطلاق في عالم الكرة المستديرة من مشاكل صحية في السنوات الأخيرة. فبين أغسطس وسبتمبر 2021، تم نقله إلى المستشفى في ساو باولو لإزالة ورم القولون.

ومذاك، أشارت عائلته والأطباء الذين يعتنون به إلى أن صحته مستقرة وأنه يتعين عليه الذهاب إلى المستشفى بانتظام للخضوع لجلسات العلاج الكيميائي، كجزء من بروتوكول العلاج.

ويعاني "الملك" الذي لم يذكر المرض في مقطع الفيديو الخاص به من مشاكل في الكلى والورك مما قلل من قدرته على الحركة وأجبره على استخدام مساعد المشي أو كرسي متحرك.

وبرغم تقليص بشكل كبير طهوره في الأماكن العامة، إلا أن بيليه لا يزال نشطاً على مواقع التواصل الإجتماعي.

وشارك العديد من نجوم كرة القدم البرازيلية على غرار رونالدينيو ونيمار ورونالدو وريفالدو، "الملك" بيليه بعيد ميلاده.