تشافي: ديمبلي قادر على صنع "أشياء عظيمة"

أكد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أن الجناح عثمان ديمبلي يمكنه تحقيق "أشياء عظيمة" بعد أن سجل هدفا وصنع ثلاثة في الفوز 4-صفر على أتليتيك بلباو يوم الأحد.

افتتح الدولي الفرنسي التسجيل في الدقيقة 12 بضربة رأس قبل أن يقدم تمريرات حاسمة لسيرجيو روبرتو وروبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس.

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وعانى ديمبلي من إصابات عديدة منذ وصوله من بروسيا دورتموند في 2017 وانتهى عقده بنهاية الموسم الماضي لكنه وقع عقدا جديدا لعامين في يوليو.

وقال تشافي للصحافيين: كرة القدم لعبة تعتمد على اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب. إما أن تكون على صواب أو على خطأ. فعل عثمان كل شيء بشكل صحيح اليوم ونجح في التعامل مع المباراة.

وواصل: إنه جناح رائع عندما يكون قريبا من الخط الجانبي. أحيانا يؤدي بشكل أفضل وأحيانا لا يفعل ذلك. كان اليوم رائعا بالنسبة له.

وختم: يتعين عليه أن يحاول أن يكون أكثر ثباتا في المستوى في كل مباراة. لهذا السبب أقنعت النادي بالتجديد له لأنه يستطيع القيام بأشياء عظيمة.

ويستضيف برشلونة منافسه بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء قبل أن يحل ضيفا على فالنسيا في الدوري الإسباني يوم السبت.