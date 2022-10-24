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جيسوس أرسنال ساوثهامبتون
أرسنال يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي

جيسوس: التعادل مع ساوثهامبتون أشبه بالخسارة

لندن - رويترز
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أقر غابرييل جيسوس مهاجم أرسنال بأن التعادل 1-1 مع ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد يشبه الهزيمة بعد أن هيمن فريقه على الشوط الأول قبل أن يفقد الزخم بعد الاستراحة.

وافتتح غرانيت تشاكا التسجيل لأرسنال قبل أن يكافح ساوثهامبتون في الشوط الثاني ليتعادل بملعبه.

وقال جيسوس لموقع أرسنال على الإنترنت: نشعر بأننا خسرنا المباراة بسبب الطريقة التي لعبنا بها والفرص الكثيرة التي صنعناها، وفي الشوط الأول أكثر من الثاني.

وأضاف المهاجم البرازيلي : هذا يشبه ما حدث أمام ليدز، يجب أن نتحلى بالذكاء وأن ندرس الأخطاء ونتحسن، يجب أن نحاول العودة إلى نفس المستوى الذي بدأنا به الموسم، كفريق وأفراد.

وتابع : لا توجد مبررات، لدينا بعض الأيام للاستعداد والعمل، يحتاج لاعبون إلى وقت أطول للتعافي، لكن كل شيء يتعلق بالتركيز في الملعب.

ورغم التعادل يبقى أرسنال في الصدارة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

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