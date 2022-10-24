داني ألفيش يعود إلى برشلونة استعداداً للمونديال

كشفت تقارير إسبانية، يوم الاثنين، أن البرازيلي داني ألفيش طلب من جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، السماح له بالمشاركة في تدريبات الفريق الرديف للمحافظة على جاهزيته استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة بقطر.

وأوضحت صحيفة "سبورت" أن الظهير الأيمن سيتدرب مع الفريق الذي يدربه زميله السابق رافا ماركيز، ليحافظ على لياقته خاصة وأنه يحلم بالتواجد في كأس العالم 2022.

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وأنهى ألفيش "39 عاما" موسمه مع فريق بوماس المكسيكي، وسافر إلى برشلونة، بعدما منحه لابورتا الضوء الأخضر لاستخدام المرافق الرياضية في مقر تدريبات النادي.

وبحسب الصحيفة الكاتالونية فإنه كان من الممكن رؤيته يتدرب مع الفريق الأول لبرشلونة، لكن البرازيلي طلب التواجد مع الفريق الثاني بانتظام، والذي يقوده زميله السابق رافا ماركيز.