دورتموند جاهز لإيقاف نجمه السابق هالاند

أبدى بوروسيا دورتموند الألماني جاهزيته للصدام مع نجمه السابق إرلينغ هالاند، في مباراته أمام مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانتقل هالاند من دورتموند إلى مانشستر سيتي وقدم انطلاقة مذهلة مع الفريق الإنجليزي حيث سجل له 22 هدفا خلال 14 مباراة في كل المسابقات، من بينها هدف الفوز 2 - 1 الذي جاء في وقت متأخر من مباراة الذهاب أمام بوروسيا دورتموند في 14 سبتمبر الماضي.

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وقال غريغور كوبل حارس مرمى بوروسيا دورتموند في تصريحاته للصحفيين يوم الاثنين : إرلينغ شخص جيد ولاعب كرة قدم رائع. كان وداعا عاطفيا للغاية عند رحيله عن الفريق. هو لاعب يتمتع بسرعة هائلة، لكن علينا إيقافه في مباراة الثلاثاء، إنه رائع لكني أثق في اللاعبين أمامي.

وحسم مانشستر سيتي تأهله بالفعل إلى دور الستة عشر بدوري الأبطال، ويمكن لدورتموند التأهل برفقته من المجموعة السابعة بالفوز في مباراتهما، وقد يكون التعادل كافيا لتأهل دورتموند لكن بشرط ألا يحقق كوبنهاغن الفوز على إشبيلبية الإسباني في المباراة الأخرى بالمجموعة.