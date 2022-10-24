سيميوني يتعهد بإعادة غريزمان "القديم"

أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني أن فريقه سيشهد عودة أنطوان غريزمان "القديم" لمستواه المعهود.
وسجل غريزمان هدفين ليمنح فريقه فوزا مثيرا بنتيجة 2 -1 على ريال بيتيس بالدوري الإسباني اليوم الأحد، إذ جاء هدفه الأول بتسديدة مفاجئة من ضربة ركنية مباشرة في الشباك.
وكان الدولي الفرنسي قد سجل ثلاثة أهداف فقط في 26 مباراة بالدوري منها 21 بدأها كأساسي الموسم الماضي مع أتلتيكو، فيما بدأ الموسم الحالي ببطء بسبب مشاركته المحدودة والمقيدة بنسبة مشاركة حسب بنود صفقة إعارته من برشلونة.
ورغم ذلك وبعد إتمام الصفقة بشكل نهائي لأتلتيكو، سجل اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، والذي بات قادرا على المشاركة في وقت أطول في المباريات، خمسة أهداف في 11 مباراة مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم (بدأ خمس مباريات منها كأساسي).
وقال سيميوني بعد المباراة:: يبدو أننا سنرى غريزمان الذي غادر الفريق كقائد، نحن نحتاج للقادة وهو يفهم زملاءه جيدا وينشئ شراكات جيدة معهم.
وجاء هدفا غريزمان ليجعلاه متقدما على باكو كامبوس ويصبح ثالث هداف في تاريخ أتليتكو مدريد برصيد 147 هدفا.
ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في الدوري الإٍسباني برصيد 23 نقطة.
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