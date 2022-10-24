غوارديولا: دورتموند هو المكان الأنسب لبيلنغهام

يرى الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي أن بوروسيا دورتموند الألماني هو المكان الأنسب للاعب الوسط الإنجليزي الشاب جود بيلنغهام، مشيرا إلى أن بقاؤه في إنجلترا ربما كان سيعيق عملية تطوره.

وسار بيلنغهام على نهج جادون سانشو الذي رفض التوقيع على عقد جديد مع سيتي وانضم إلى دورتموند في 2017 ، حيث رحل بيلينغهام عن نادي برمنجهام الذي نشأ به قبل عامين من أجل الانتقال إلى ملعب سيغنال إيدونا بارك.

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وسجل بيلنغهام في شباك مانشستر سيتي خلال مواجهتي الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويعتقد غوارديولا أن بيلينغهام لم يكن ليحصل على نفس الفرص إذا تواجد في صفوف مانشستر أو فريق قمة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن غوارديولا قوله يوم الاثنين: أعتقد أن بوروسيا دورتموند هو المكان الأنسب للمواهب الشابة، ربما إذا تواجد جود بيلنغهام في إنجلترا كان سيلعب في صفوف سيتي أو يونايتد أو ليفربول أو أرسنال تشيلسي أو توتنهام، ربما لم يكن ليحظى بنفس عدد الدقائق، الشيء الأفضل للاعب الشاب هو الحصول على عدد أكبر من دقائق اللعب.

وأشار: كان في السابعة عشرة من عمره عندما جاء لكن الأمر لا يتعلق فقط بإمكاناته وطريقة قيادته وكيفية تسديده للكرة أو التعامل مع الحكم، هذا الولد لديه شيء استثنائي فيما يتعلق بطريقة تفكيره، الآن هو في التاسعة عشرة هو واحد من القادة.

وختم غوارديولا بالقول: الكفاءة، الكل يعرف، الحزمة بأكملها جيدة حقا.