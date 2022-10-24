فيرنر يعزز صفوف لايبزيغ قبل مواجهة ريال مدريد

كشف ماركو روزه المدير الفني لفريق لايبزيغ الألماني أن المهاجم تيمو فيرنر سيعود للمشاركة مع الفريق في المباراة المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني غدا الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه لن يتمكن من المشاركة في كامل زمن المباراة.

وقال روزه إن فيرنر خضع لتدريبات خفيفة وبات بصحة جيدة مجددا، وذلك بعد تعافيه من العدوى.

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وأضاف :لن يلعب لوقت طويل، لكنني سعيد بعودته إلى الفريق.

وكشف روزه أن كريستوفر نكونكو مستعد للمشاركة مجددا بعد تعافيه من عملية جراحية خضع لها في البد مؤخرا.

ويحتل لايبزيغ، الذي وصل للدور قبل النهائي بدوري الأبطال عام 2020، المركز الثاني في المجموعة السادسة، ويمكنه التأهل لدور الستة عشر في حال الفوز غدا على ريال مدريد الذي تأهل بالفعل، لكن بشرط أن يخسر شاختار دونيتسك الأوكراني صاحب المركز الثالث أمام غلاسكو رينجرز.

ويفتقد ريال مدريد في مباراة الثلاثاء جهود كريم بنزيمة ولوكا مودريتش وفيدي فالفيردي، لكن روزه قال إن ريال مدريد الأكثر تتويجا بدوري الأبطال لا يزال لديه قائمة هائلة من اللاعبين.

وقال روزه :أعتقد أننا سنواجه ما يعد ربما أفضل فريق في العالم. بالطبع، هناك عدد من اللاعبين يغيبون عنه، لكنه فريق رائع.

وأضاف :سنكون بحاجة إلى الكثير من الشجاعة، ليس فقط أمام الكرة ولكن حين التحرك بالكرة. علينا أن نتحلى بالتماسك.

وكان لايبزيغ قد خسر أمام ريال مدريد صفر - 2 ذهابا في إسبانيا، وذلك بعد أن حافظ على شباكه نظيفة حتى الدقيقة 80 ، وقال ويلي أوربان قائد لايبزيغ إن الفريق بحاجة إلى تقديم أداء مشابه في مباراة الثلاثاء.

وأضاف أوربان :إذا شكلنا الخطورة في الهجوم كما كان عليه الحال في المباراة الأولى، واستثمرنا فرصنا، سيكون بإمكاننا الفوز بالمباراة.