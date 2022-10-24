لوف منتقداً الدوري الألماني: الكثير من الجدل والتمثيل

انتقد يواخيم لوف المدير الفني السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم، لاعبي ومدربي الدوري الألماني (بوندسليغا) بداعي كثرة الجدل مع الحكام وتمثيل اللاعبين للحصول على ضربات ثابتة خلال المباريات.

وقال لوف في مقابلة لمجلة "كيكر" الرياضية نشرتها يوم الاثنين إن الجماهير لا ترغب في رؤية تلك المشاهد، ووصف الدوري الإنجليزي الممتاز بأنه نموذج يحتذى به في هذا الجانب.

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وأضاف لوف :في المقارنة بين الدوريات الأوروبية، أرى كرة قدم نزيهة في إنجلترا، فهي سريعة وصعبة لكنها جيدة. دائما أرى حرص اللاعبين على البقاء واقفين على أقدامهم.

وتابع :في ألمانيا، أرى اللاعبين يسقطون مع أي تدخل جسدي ولا يتقبلون قرارات الحكام، كما أن المدربين يتجادلون باستمرار مع الحكم الرابع. لا أريد ذلك، وإنما أريد احترام سيادة الحكم.

وأكد لوف أنه يجب على المدربين :الاهتمام بالمباراة. لأن التعليق المستمر على القرارات، رغم كل المشاعر، هو بالتأكيد طريقة خاطئة ولا يمثل الهدف من اللعبة.

وأضاف لوف :الجماهير ترغب في مشاهدة العدالة على الملعب، وليس هذا السقوط المستمر على أرضية الملعب.

وتولى لوف تدريب المنتخب الألماني منذ 2006 وحتى العام الماضي، وقاده للتتويج بلقب كأس العالم 2014 .

ولم يتول لوف أي منصب تدريبي منذ رحيله عن المنتخب في العام الماضي، لكنه قال في مقابلته مع مجلة "كيكر" إنه مستعد الآن: لتولي منصب في كرة القدم مجددا.