نابولي يهزم روما ويعزز صدارته

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عزز نابولي صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه روما 1 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 11 من المسابقة.
وسجل فيكتور أوسيمين هدف المباراة الوحيد لنابولي في الدقيقة 80.
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ورفع نابولي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد روما عند 22 نقطة في المركز الخامس.
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