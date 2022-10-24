نابولي يهزم روما ويعزز صدارته

عزز نابولي صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه روما 1 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 11 من المسابقة.

وسجل فيكتور أوسيمين هدف المباراة الوحيد لنابولي في الدقيقة 80.

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ورفع نابولي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد روما عند 22 نقطة في المركز الخامس.