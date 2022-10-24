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من لقاء نابولي وروما

نابولي يهزم روما ويعزز صدارته

روما - د ب أ
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عزز نابولي صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه روما 1 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 11 من المسابقة.

وسجل فيكتور أوسيمين هدف المباراة الوحيد لنابولي في الدقيقة 80.

ورفع نابولي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد روما عند 22 نقطة في المركز الخامس.

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