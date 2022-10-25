آمال برشلونة معلّقة بـ"مهمة مستحيلة" ومغمور تشيكي

سيكون برشلونة الإسباني أمام مهمة مستحيلة تتمثل بالإبقاء على أمله الضعيف بالتأهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يستضيف بايرن ميونخ الألماني الأربعاء.

وفي حال نجح إنتر الإيطالي في التغلب على فيكتوريا بلزن التشيكي صاحب القاع من دون نقاط في مباراة تقام في وقت مبكر، سيجد برشلونة نفسه خارج المسابقة القارية الأم للموسم الثاني توالياً حتى قبل أن يلعب أمام العملاق البافاري.

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وتلوح أمام "نيراتسوري" فرصة التأهل أيضاً في حال تعادله وعدم تحقيق برشلونة نتيجة أفضل، اذ تميل الكفة للنادي الإيطالي من أفضلية المواجهتين عقب عودته بتعادل ثمين من ملعب "كامب نو" 3-3 في المرحلة الماضية، بعد الفوز في عقر داره 1-صفر (المرحلة الثالثة).

وستكون المباراة فرصة للثأر لبرشلونة الساعي لاستعادة سمعته بمواجهة منافس تعرض أمامه لخمس هزائم توالياً، علماً أن بايرن ضمن تأهله عن "مجموعة الموت" (الثالثة) بتصدره الترتيب بالعلامة الكاملة (12 من 4 انتصارات).

وقال المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز الذي من المتوقع أن يغيب عن صفوف بايرن للاصابة عن المباراة المرتقبة: سنبذل قصارى جهدنا، لا يهم إذا تأهلنا أم لا. هذه هي العقلية الألمانية".

وتابع: يملك إنتر كل شيء للتأهل إلى ثمن النهائي، بينما سيكون الخروج قاسياً لبرشلونة بعد الجهود التي قام بها في الصيف.

من ناحيته، يأمل بلزن في تعويض خيبة خروجه من المسابقة القارية الأم بالتأهل إلى "يوروبا ليغ" في حال عدم خسارته وعدم فوز برشلونة، أما اذ تعادل التشيكي وخسر النادي الكاتالوني فسيدخل طرفاً في الصراع على المركز الثالث.