تشافي: برشلونة سيثبت أنه أفضل من بايرن

أكد تشافي هرنانديز مدرب برشلونة أن فريقه سيحاول الإثبات للجميع أنه أفضل من غريمه بايرن ميونخ عندما يلتقي الفريقان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

وخسر برشلونة 2-صفر في ضيافة بايرن الشهر الماضي ضمن منافسات المجموعة الثالثة، في نتيجة اعتبرها تشافي أنها لم تعكس سير وأحداث اللقاء.

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لكن في ظل خروج برشلونة بفوز واحد في أربع جولات في أوروبا هذا الموسم، يريد تشافي من فريقه أن يظهر مستواه الحقيقي في كامب نو.



وقال تشافي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: علينا أن نظهر لأنفسنا أنه حتى إذا خرجنا من دوري الأبطال فنحن فريق جيد، ويمكننا التنافس ضد أفضل الفرق هناك.



وأضاف: كانت تلك المباراة في ميونخ محبطة، لأننا كنا نستحق أكثر من ذلك بكثير. كان ذلك بمثابة حادث، لأننا افتقرنا للمسة الأخيرة.



ورغم استحواذ برشلونة على الكرة بشكل أكبر من بايرن والتفوق في عدد التسديدات 18-13 فإن الفريق الألماني أحرز هدفين في غضون أربع دقائق على عكس سير اللعب ليخرج بالانتصار.



وتسبب اهتزاز مستوى برشلونة في وجود مخاوف من خروجه المبكر من دوري الأبطال حيث يحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد أربع نقاط وبفارق ثماني نقاط خلف بايرن وثلاث نقاط خلف إنتر ميلان صاحب المركز الثاني قبل آخر جولتين.



ويستضيف إنتر منافسه فيكتوريا بلزن متذيل الترتيب الذي لم يحصد أي نقطة في المباراة الأخرى بالمجموعة يوم الأربعاء.



وإذا فاز الفريق الإيطالي فإنه سيتأهل لدور الستة عشر وسيودع برشلونة المسابقة بسبب سجل المواجهة المباشرة بينهما، فيما ضمن بايرن بالفعل الظهور في دور الستة عشر.



وقال تشافي: بغض النظر عما يحدث في ميلان، يجب علينا أن نفوز. ينبغي أن نلعب كما لو أن مباراتنا فقط هي المهمة، ولإظهار أننا أفضل من بايرن.



وأضاف: لا أحب الحديث عن المعجزات، لدينا أمل ضئيل. رغم أننا في وضع غير مريح تماما. كل الأرقام ضدنا، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تحدث الأشياء غير المتوقعة.



وكان برشلونة قد تلقى ضربة قوية أخرى الأسبوع الماضي عندما خسر 3-1 أمام غريمه القديم ريال مدريد في مباراة القمة بالدوري المحلي.



وقال تشافي إنه ولاعبيه سيشاهدون مباراة إنتر معا في غرفة الملابس، لكنه رفض توجيه رسالة إلى لاعبي فيكتوريا بلزن قبل اللقاء.