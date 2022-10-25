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كوفاسيتش
كوفاسيتش سجل الهدف الأول

تشيلسي يهزم سالزبورغ ويخطف بطاقة التأهل

سالزبورغ - فرانس برس
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عاد تشليسي الإنجليزي من النمسا ببطاقة تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وذلك بفوزه على ريد بول سالزبورغ 2-1 الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل الكرواتي ماتيو كوفاشيتش (23) والألماني كاي هافيرتز (64) هدفي تشيلسي، وجونيور أدامو (48) هدف سالزبورغ.

ودخل تشيلسي اللقاء متصدراً بفارق نقطة عن مضيفه وثلاث عن كل من ميلان الإيطالي ودينامو زغرب الكرواتي اللذين يتواجهان لاحقاً على أرض الأخير، ونجح من خلال فوزه الثالث بحسم تأهله قبل جولة على النهاية.

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