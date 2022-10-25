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رونالدو
رونالدو غادر ملعب مباراة يونايتد وتوتنهام قبل أسبوعين

رونالدو يعود إلى تدريبات يونايتد بعد عفو تن هاغ

مانشستر - د ب أ
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عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تدريبات الفريق الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بعد استبعاده لأيام بسبب رفضه المشاركة من مقعد البدلاء في مباراة الفريق أمام توتنهام الأسبوع الماضي.

واستبعد رونالدو من قائمة مانشستر يونايتد في المباراة التي انتهت بالتعادل مع تشيلسي 1 - 1 يوم السبت الماضي، وخضع لتدريبات منفردة تحت قيادة مدربي اللياقة يوم الجمعة الماضي.

لكن رونالدو عاد تدريبات الفريق وبات متاحا للمشاركة في المباراة المقررة أمام شيريف تيراسبول الخميس في الدوري الأوروبي.

وقال تن هاغ قبل أيام بشأن قرار الاستبعاد :هو قرار صعب، هذا واضح، لكن أعتقد أنه يجب أن تكون هناك عواقب لمثل هذا السلوك أو تجاه أي سلوك غير لائق ، وقد كانت هذه هي المرة الثانية، وبالتالي لا يمكن تجاهلها.

وتابع : بعدها كان يتحتم اتخاذ هذا الإجراء الذي لم أحبه لأنني أفضل أن يكون كريستيانو مع الفريق.

وأضاف :الأمر لا يتعلق باستعراض القوة. وإنما يتعلق بالنادي. يتعين علي اتخاذ القرارات بما يصب في مصلحة النادي وخاصة الفريق. هذه هي مهمتي.

وأضاف تن هاغ : لا أهتم بهوية اللاعب أو سمعته أو عمره. وفي اختيار التشكيل، علي اختيار العناصر التي أعتقد أنها تحمل أفضل فرصة لتحقيق الفوز.

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