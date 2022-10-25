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زيدان
زيدان لم يعمل منذ تركه ريال مدريد العام الماضي

زيدان: سأعود إلى التدريب قريباً

باريس - د ب أ
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كشف الفرنسي زين الدين زيدان أنه سيعود إلى التدريب "قريبا"، وذلك وسط شائعات متواصلة حول أنه سيحل مكان ديديه ديشان في تدريب المنتخب الفرنسي لكرة القدم.

وانتشرت شائعات حول إمكانية توليه تدريب يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، لكن الأقاويل تركز بشكل أكبر على توليه تدريب المنتخب الفرنسي بعد كأس العالم 2022.

وأثار زيدان التكهنات بشكل أكبر بعدما كشف أنه يخطط للعودة إلى التدريب في المستقبل القريب، إذ قال في تصريحات لقناة "آر.إم.سي سبورت" : هل أفتقد بذلة التدريب؟ لا، فأنا لست بعيدا. سننتظر، سننتظر قليلا. سأعود قريبا.

ولم يتول زيدان، الذي قاد ريال مدريد الإسباني للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، أي منصب تدريبي منذ رحيله عن ريال في عام 2021 لكن اسمه ارتبط بعدة مناصب تدريبية في أندية قمة بأوروبا.

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