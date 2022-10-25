ليفربول ينتظر نونيز لمرافقة نابولي إلى الدور الثاني

يحتاج ليفربول إلى الفوز على أياكس في أمستردام يوم الأربعاء لمرافقة نابولي الإيطالي إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، بينما سيكفيه التعادل إذا فاز الأخير على ضيفه غلاسكو رينجرز الأسكتلندي.

ويتصدر نابولي بالعلامة الكاملة مع 12 نقطة من 4 انتصارات، فيما يتذيل رينجرز قاع الترتيب من دون نقاط.

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وفي حال فاز نابولي على رينجرز، سيحتاج ليفربول الثاني مع 9 نقاط إلى نقطة واحدة فقط من مواجهته في أمستردام أمام مضيفه أياكس الثالث (3 نقاط) للحاق بركب المتأهلين.

في حين أن فوز الـ "ريدز" سيُبقي على آماله بانتزاع الصدارة من نابولي، قبل المواجهة الأخيرة بينهما على ملعب "أنفيلد رود" في الأول من نوفمبر المقبل.

ويأمل الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول في عودة مهاجمه الاوروغوياني داروين نونيز بعدما غاب لإصابة في أوتار ركبته عن الخسارة أمام نوتنغهام فورست صفر-1 في الدوري السبت

وقال المدرب الألماني: يجب أن يعود داروين، مباراة نوتنغهام كانت مبكرة للغاية بالنسبة له، لكن أعتقد أن يوماً آخر من التعافي كان سيساعده. على الأقل هذه هي معرفتي في الوقت الحالي.

وسيقضي أياكس على آماله بالتأهل بعدم الفوز على ليفربول، وفي حال ساد التعادل بينهما وخسر رينجرز، سيكون المركز الثالث المؤهل إلى ملحق ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال "يوروبا ليغ" بمتناول النادي الهولندي.