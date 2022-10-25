مولر ينضم إلى قائمة بايرن المسافرة لمواجهة برشلونة

ضم يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ المهاجم توماس مولر إلى القائمة التي ستسافر إلى برشلونة لملاقاة الفريق الإسباني الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بينما يستمر غياب حارس المرمى وقائد الفريق مانويل نوير.
وغاب مولر عن بايرن ميونخ في المباراة التي انتهت بالفوز على هوفنهايم 2 -صفر مطلع هذا الأسبوع في الدوري الألماني بسبب مشكلة في المعدة.
وسجل مولر ثمانية أهداف خلال 8 مباريات واجه فيها برشلونة في سبعة انتصارات لفريقه.
أما نوير، فقد خاض مران ركض يوم الثلاثاء وقد يعود من إصابته في الكتف ويشارك في المباراة المقررة أمام ماينز مطلع الأسبوع المقبل في الدوري، لكنه لن يتمكن من المشاركة في مباراة الأربعاء.
وتأهل بايرن ميونخ بالفعل إلى دور الستة عشر بدوري الأبطال ويمكنه الفوز بصدارة المجموعة في حال تغلبه على برشلونة ، وذلك في المباراة التي تشهد مواجهة بين بايرن ونجمه السابق روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الحالي.
وقد يتبدد أمل برشلونة في التأهل لدور الستة عشر قبل بداية مباراته أمام بايرن، وذلك في حال فوز إنتر ميلان الإيطالي على فيكتوريا بلزن التشيكي في المباراة الأخرى بالمجموعة.
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