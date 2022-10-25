هازارد: بلجيكا تحتاج إلى الفوز بكأس العالم

أكد إيدن هازارد قائد بلجيكا أن بلاده بحاجة للفوز بكأس العالم لكرة القدم في قطر لتبرير وصف "الجيل الذهبي" الذي حمله الفريق في آخر عشرة أعوام، إذ يأمل في أن يمنح المنتخب لقبه الأول البارز.

ووضع مهاجم ريال مدريد البالغ عمره 31 عاما شارة قيادة بلجيكا منذ 2015، ويشارك في كأس العالم للمرة الثالثة ويأمل في تحقيق نتيجة أفضل من المركز الثالث في روسيا 2018.

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وأبلغ هازارد موقع الاتحاد الدولي "فيفا": رفعت سقف التوقعات، سأحاول تحقيق نتيجة أفضل من 2018، الأمر سيكون صعبا لأن تلك النتيجة كانت جيدة للغاية، أنا محظوظ بوضع شارة قيادة فريق قوي، لذا نحن ندين لأنفسنا برفع سقف التوقعات.

وتضم بلجيكا العديد من اللاعبين البارزين في أكبر الأندية الأوروبية مثل ثنائي ريال مدريد هازارد والحارس تيبو كورتوا وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي وروميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان المعار من تشيلسي.

وقال هازارد: دائما ما كان هناك الحديث عن الجيل الذهبي وهذا جزء من الحقيقة، قضينا عشرة أعوام سويا، الآن هناك العديد من اللاعبين الشبان في الفريق. بالتأكيد نملك جيلا رائعا، لكننا لم نفز بأي شيء بعد، لو أردنا استحقاق وصف الجيل الذهبي فأعتقد أن هذا هو الأمر الوحيد الذي يجب تحقيقه.

وتابع: خبرتنا الجماعية ساعدتنا في البطولات السابقة، لذا نأمل في استمرار الأمر لبعض الوقت.

وتستهل بلجيكا مشوارها في البطولة بمواجهة كندا في 23 نوفمبر ثم المغرب بعد ذلك بأربعة أيام، وتختتم مبارياتها في دور المجموعات أمام كرواتيا في الأول من ديسمبر.