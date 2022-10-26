إنتر يرافق بايرن.. ويرسل برشلونة إلى الدوري الأوروبي

قضى إنتر ميلان الإيطالي على آمال برشلونة الإسباني في الاستمرار ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما صعد لدور الـ16 في المسابقة القارية، عقب فوزه الكاسح 4-صفر على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، يوم الأربعاء، في الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للبطولة.



وافتتح الأرميني هنريك مخيتاريان التسجيل لإنتر في الدقيقة 34، قبل أن يضيف النجم البوسني إيدين دزيكو الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين 42 و66 على التوالي.

وتكفل البديل البلجيكي روميلو لوكاكو بإحراز الهدف الرابع لإنتر في الدقيقة 87 ، بعد دقائق قليلة من نزوله إلى أرض الملعب قادما من مقاعد البدلاء.



وارتفع رصيد إنتر، الذي توج باللقب 3 مرات، إلى 10 نقاط، معززا موقعه المركز الثاني بترتيب المجموعة، ويلحق ببايرن ميونخ الألماني المتصدر)برصيد 12 نقطة، في الأدوار الإقصائية للمسابقة.