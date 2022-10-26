بنفيكا يهزم يوفنتوس ويرافق باريس إلى الدور التالي

تأهل فريقا بنفيكا البرتغالي وباريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد الفوز على يوفنتوس الإيطالي 4 -3، فيما تغلب باريس سان جيرمان على مكابي حيفا 7 -2.

وعلى ملعب النور، فاز بنفيكا على ضيفه يوفنتوس الإيطالي 4 - 3، وسجل أهداف بنفيكا أنتونيو سيلفا في الدقيقة 17 وجواو ماريو في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، ورافا سيلفا (هدفين) في الدقيقتين 35 و50، فيما سجل أهداف يوفنتوس مويس كين وأركاديوز ميليك ويستون ماكيني في الدقائق 21 و77 و79.

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وعلى ملعب حديقة الأمراء، فاز باريس سان جيرمان على ضيفه مكابي حيفا 7 -2، وسجل أهداف باريس سان جيرمان ليونيل ميسي (هدفين) في الدقيقتين 19 والأخيرة من الشوط الأول، وكيليان مبابي (هدفين) في الدقيقتين 32 و65، ونيمار في الدقيقة 35، وشيان غولدبيرغ لاعب مكابي حيفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 67، وكارلوس سولر في الدقيقة 84.



في المقابل سجل هدفي مكابي حيفا عبدولاي سيك في الدقيقتين 38 و51.

وبهذه النتائج رفع سان جيرمان رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام بنفيكا صاحب المركز الثاني، علما بأن الفريقان تعادلا في المباراتين اللتين جمعتهما بنتيجة واحدة هي 1-1.

في المقابل، توقف رصيد يوفنتوس عند ثلاث نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام مكابي حيفا.