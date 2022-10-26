دورتموند يتعادل مع سيتي ويبلغ ثمن النهائي

انتزع بروسيا دورتموند التعادل بدون أهداف مع ضيفه مانشستر سيتي يوم الثلاثاء لينضم إليه في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.



وضمنت النتيجة صدارة المجموعة السابعة لسيتي إذ يملك 11 نقطة مقابل ثماني نقاط لدورتموند الذي حجز بطاقة التأهل الثانية حيث يتفوق بثلاث نقاط على إشبيلية صاحب المركز الثالث.



وكان الفريق الألماني الطرف الأفضل في الشوط الأول مع فشل سيتي في تسديد أي كرة على المرمى، وخرج مهاجمه إرلينج هالاند، الذي أحرز 86 هدفا في 89 مباراة مع دورتموند قبل رحيله إلى إنجلترا في بداية الموسم، خلال الاستراحة.



وأهدر سيتي أفضل فرصة في الدقيقة 58 عندما أنقذ غريغور كوبل حارس دورتموند ركلة جزاء سددها رياض محرز ليهدر اللاعب الجزائري الركلة الثانية في مباراتين متتاليتين في البطولة.



وسينتقل إشبيلية إلى الدوري الأوروبي بعد فوزه 3-صفر على عشرة لاعبين من كوبنهاغن الدنمركي.

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