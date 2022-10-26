لايبزيغ يهزم ريال مدريد ويقترب من التأهل

وضع لايبزيغ الألماني قدما في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفضل فوزه المثير على ضيفه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 3 -2 يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات.



وعلى ملعب ريد بول تقدم لايبزيغ بهدفين مبكرين عن طريق المدافع الكرواتي جوسكو جفارديول والمهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو في الدقيقتين 13 و18.

ورد البرازيلي فينيسيوس جونيور بهدف للنادي الملكي في الدقيقة 44 لكن تيمو فيرنر مهاجم منتخب ألمانيا اكد فوز لايبزيغ بتسجيله الهدف الثالث قبل تسع دقائق من النهاية.



وحصل ريال مدريد على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع ترجمها البرازيلي رودريغو إلى هدف ثان للفريق الضيف.



ويتصدر الريال المجموعة السادسة بعشر نقاط بعد تعرضه للخسارة الأولى، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن لايبزيغ الوصيف ويحل شاختار في المركز الثالث بست نقاط مقابل نقطتين لسيلتك في المركز الأخير.

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