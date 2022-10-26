ميلان يهزم دينامو زغرب وينعش آماله

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أنعش ميلان الإيطالي آماله الأوروبية بفوزه العريض على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي 4 -صفر يوم الأربعاء بدوري أبطال أوروبا في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الخامسة.
وعلى ملعب ماكسيمير ستاديون، تقدم ماتيو غابيا بهدف لميلان في الدقيقة 39 ثم أضاف رافائيل لياو الهدف الثاني في الدقيقة 49.
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وسجل المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو الهدف الثالث لميلان من ضربة جزاء في الدقيقة 59 وجاء الهدف الرابع بنيران صديقة وأحرزه روبرت ليوبيتشيتش بالخطأ في مرماه في الدقيقة 69.
ويملك تشيلسي عشر نقاط في صدارة الترتيب، ليضمن تأهله لدور الـ16،ويحل ميلان في المركز الثاني بسبع نقاط مقابل ست نقاط لريد بول سالزبورغ في المركز الثالث ويتذيل دينامو زغرب الترتيب بأربع نقاط.
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