أتلتيكو يتعادل مع ليفركوزن ويمنح بورتو بطاقة التأهل

ودع أتلتيكو مدريد الإسباني وضيفه بايرليفركوزن الألماني، بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تعادلا 2 - 2 يوم الأربعاء في الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت فوزا كبيرا لبورتو البرتغالي 4 - صفر على مضيفه كلوب بروج البلجيكي.



وبهذا التعادل، حصل بورتو على بطاقة الصعود الثانية عن تلك المجموعة إلى الأدوار الإقصائية، برفقة بروج، الذي ضمن التأهل لدور الـ16 منذ الجولة الماضية.



وعلى ملعب "واندا ميتروبوليتانو" تقدم ليفركوزن بهدف مبكر حمل توقيع موسى ديابي في الدقيقة التاسعة، لكن يانيك كاراسكو أدرك التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 29.



وعاد ليفركوزن للتقدم من جديد، بهدف جاء من خلال كالوم هودسون أودوي، غير أن رودريغو دي بول منح التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 50.



وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة بالغة، بعدما حصل أتلتيكو مدريد على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، والتي كانت كفيلة باستمراره في المنافسة على الصعود حال تسجيلها، لكن يانيك كاراسكو أهدرها، بعدما تصدى حارس ليفركوزن لها، ليطلق بعدها حكم اللقاء صافرة النهاية.



وبقي بروج متربعا على الصدارة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه بورتو، حامل لقب المسابقة عامي 1987 و2004، في حين احتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث بخمس نقاط، بفارق نقطة أمام ليفركوزن متذيل الترتيب.



وأصبح الصراع بين أتلتيكو وليفركوزن قاصرا على الحصول على المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة من أجل الانتقال للعب في بطولة الدوري الأوروبي.

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