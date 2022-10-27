برشلونة أمام بايرن.. لا جديد

كرس بايرن ميونخ الألماني عقدته لمضيفه برشلونة الإسباني، بعدما تغلب عليه 3 - صفر يوم الأربعاء، في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وافتتح النجم السنغالي ساديو ماني التسجيل لمصلحة بايرن في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف زميله الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ، الهدف الثاني في الدقيقة 31، ليواصل هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي بمختلف المسابقات، وفي الشوط الثاني، أضاف بنيامين بافارد الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
ورفع بايرن، الذي ضمن تأهله منذ الجولة الماضية للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية، رصيده إلى 15 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن عقب فوزه في جميع مبارياته الخمس التي خاضها في المجموعة.
وفي المقابل، تجمد رصيد برشلونة، الذي تأكد من وداعه للمسابقة من دور المجموعات للنسخة الثانية على التوالي قبل خوضه اللقاء، عند 4 نقاط، عقب تحقيقه فوزا وحيدا وتعادلا واحدا مقابل 3 هزائم، ليبقى في المركز الثالث، وينتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي.
وبهذه النتيجة، واصل بايرن تفوقه على برشلونة في مواجهاتهما المباشرة، بعدما تغلب على الفريق الإسباني للمباراة السادسة على التوالي، فيما يرجع آخر فوز للنادي الكتالوني على نظيره البافاري إلى السادس من مايو 2015، عندما تغلب عليه 3 - صفر.
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