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بيكيه
بيكيه بات في مرمى نيران الانتقادات مؤخراً

هاجمته بسبب ميسي.. جماهير برشلونة غاضبة من بيكيه

العربية.نت
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لجأت جماهير برشلونة الإسباني إلى السخرية من المدافع جيرارد بيكيه عقب خروج الفريق من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي يوم الأربعاء، مذكرة إياه بتصريح شهير أدلى به يقلل من تأثير رحيل زميله ليونيل ميسي الصيف الماضي.

وانتقل برشلونة إلى اللعب في بطولة الدوري الأوروبي للعام الثاني على التوالي عقب فوز إنتر ميلان على فكتوريا بلزن التشيكي 4-0، وخسارته أمام ضيفه بايرن ميونخ 3-0.

وهاجمت جماهير برشلونة مساء الأربعاء المدافع الذي يعيش في دوامة من المشاكل داخل وخارج الملعب، مذكرة إياه بتصريحه الشهير عن ليونيل ميسي.

وقال بيكيه في أغسطس 2021 بعد رحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان: صحيح غياب ميسي مؤثر من الناحية العاطفية، لكن فنياً لن نجعل ذلك يؤثر علينا، نحن نملك القدرة على تغطية الفراغ الذي خلفه انتقاله.

واعتبرت مجموعة من جماهير برشلونة عبر "تويتر" أن الفريق بات صغيراً على مستوى أوروبا، إذ أنه لم يفلح الموسم الماضي كذلك في الفوز ببطولة الدوري الأوروبي بعد خسارته أمام آينتراخت فرانكفورت 3-2 على ملعب "كامب نو" الموسم الماضي.

ومنذ رحيل ميسي لم يحقق برشلونة الفوز إلا في 3 مباريات بدوري أبطال أوروبا، اثنتان أمام دينامو كييف الأوكراني وواحدة على حساب فيكتوريا بلزن التشيكي، بينما خسر 4 مرات أمام بايرن ميونخ ومرة أمام إنتر ميلان ومثلها أمام بنفيكا البرتغالي وتعادل معهما كذلك.

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