إسقاط تهم الاحتيال والفساد عن نيمار

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قال ممثل الادعاء العام للمحكمة إن سلطات الادعاء الإسبانية أسقطت جميع تهم الاحتيال والفساد عن لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار ومتهمين آخرين فيما يتصل بصفقة انتقاله من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة الإسباني في 2013.
وطالب ممثلو الادعاء بسجن نيمار لمدة عامين إلى جانب غرامة مالية بقيمة 10 ملايين يورو (9.95 مليون دولار).
وقال مصدر قريب من أسرة نيمار لرويترز إن ممثلهم بيكر مكينزي سيطالب سلطات الادعاء بتحمل تكاليف القضية وبحق موكليه في المطالبة بتعويضات.
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