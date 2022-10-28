إيران توقف مشجعاً إسبانياً في طريقه إلى مونديال قطر

أوقف في إيران مشجع إسباني انطلق في رحلة سيرا إلى قطر لحضور كأس العالم لكرة القدم، وفق ما أفادت والدته بعد أن انقطعت أخباره منذ بداية الشهر.
وقالت سيليا كوخيدور، والدة سانتياغو سانشيز كوخيدور، في وقت متأخر من مساء الخميس في مقابلة مع تلفزيون "تريسي" الإسباني: أكدت لنا وزارة الخارجية أنه محتجز في إيران وأن حالته الصحية جيدة.
وأضافت: السفير الإسباني في إيران بصدد اتخاذ خطوات من أجل طلب إذن من السلطات الإيرانية لزيارته، بدون أن تحدد مكان احتجازه أو التهم التي يمكن أن تنسبها إليه السلطات الإيرانية.
رفضت وزارة الخارجية الإسبانية التعليق حين تواصلت وكالة "فرانس برس" معها.
غادر مشجع كرة القدم سانتياغو سانشيز كوخيدور بلدة الكالا دي إيناريس الواقعة قرب مدريد في أوائل يناير نحو قطر لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق في 20 نوفمبر.
وانقطعت أخباره عن عائلته منذ مطلع أكتوبر.
في آخر منشور بتاريخ الأول من أكتوبر على حسابه على تطبيق "إنستغرام" حيث وثق رحلته، قال إنه في قرية في شمال العراق وعلى وشك دخول إيران.
ثم قال لوالديه، في رسالة صوتية بثها التلفزيون، إنه ذاهب إلى طهران قبل النزول إلى ميناء بندر عباس على مضيق هرمز لركوب قارب إلى قطر.
تشهد إيران حركة احتجاجية منذ وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق في طهران.
-
قطر.. مشاركة مونديالية "تاريخية" وسط الجماهيرسيكون منتخب قطر رابع فريق وطني يظهر في المونديال للمرة الأولى كمستضيف، وذلك عندما تنطلق البطولة في العشرين من نوفمبر المقبل، بعد عدة محاولات للوصول ... رياضة عربية
-
المنتخب السعودي يتعادل مع نظيره الألباني استعدادًا للمونديالتعادل المنتخب السعودي مع نظيره الألباني بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب آل نهيان، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج ... رياضة
-
المغرب في المونديال.. مشاركة تاريخية ومؤامرة برازيليةيتطلع منتخب المغرب إلى التفوق على ماضيه وتحقيق مشاركة مميزة جديدة بعد مرور 36 عاماً على أفضل حضور لـ "أسود الأطلس" في نهائيات كأس العالم عندما بلغ ثمن ... رياضة عربية