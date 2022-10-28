إيران توقف مشجعاً إسبانياً في طريقه إلى مونديال قطر

أوقف في إيران مشجع إسباني انطلق في رحلة سيرا إلى قطر لحضور كأس العالم لكرة القدم، وفق ما أفادت والدته بعد أن انقطعت أخباره منذ بداية الشهر.

وقالت سيليا كوخيدور، والدة سانتياغو سانشيز كوخيدور، في وقت متأخر من مساء الخميس في مقابلة مع تلفزيون "تريسي" الإسباني: أكدت لنا وزارة الخارجية أنه محتجز في إيران وأن حالته الصحية جيدة.

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وأضافت: السفير الإسباني في إيران بصدد اتخاذ خطوات من أجل طلب إذن من السلطات الإيرانية لزيارته، بدون أن تحدد مكان احتجازه أو التهم التي يمكن أن تنسبها إليه السلطات الإيرانية.

رفضت وزارة الخارجية الإسبانية التعليق حين تواصلت وكالة "فرانس برس" معها.

غادر مشجع كرة القدم سانتياغو سانشيز كوخيدور بلدة الكالا دي إيناريس الواقعة قرب مدريد في أوائل يناير نحو قطر لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق في 20 نوفمبر.

وانقطعت أخباره عن عائلته منذ مطلع أكتوبر.

في آخر منشور بتاريخ الأول من أكتوبر على حسابه على تطبيق "إنستغرام" حيث وثق رحلته، قال إنه في قرية في شمال العراق وعلى وشك دخول إيران.

ثم قال لوالديه، في رسالة صوتية بثها التلفزيون، إنه ذاهب إلى طهران قبل النزول إلى ميناء بندر عباس على مضيق هرمز لركوب قارب إلى قطر.

تشهد إيران حركة احتجاجية منذ وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق في طهران.