بايرن ميونخ يعلن غياب نوير ومولر

تأكد يوم الجمعة استمرار غياب حارس المرمى والقائم مانويل نوير، وكذلك توماس مولر عن صفوف فريق بايرن ميونخ في المباراة المقررة أمام ماينز يوم السبت ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

ويمكن لبايرن ميونخ اعتلاء صدارة البوندسليغا، ليوم واحد على الأقل، بالتعادل أو الفوز في مباراة السبت على ملعبه.

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ويغيب نوير بالفعل عن صفوف بايرن ميونخ منذ أسابيع، بسبب إصابة في الكتف، بينما لا يزال مولر يعاني من مشكلة في أعلى الفخذ والحوض، علما بأنه كان قد عاد في المباراة التي انتهت بالفوز على برشلونة الإسباني 3 - صفر في دوري أبطال أوروبا.

وقال جوليان ناغلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، إنه يرغب في أن يمنح مولر راحة لمدة أسبوع كامل كي يمنح جسده راحة.

ويعني هذا أن مولر سيغيب أيضا عن المباراة الأخيرة لبايرن ميونخ في دور المجموعات بدوري الأبطال، المقررة أمام إنتر ميلان الإيطالي يوم الثلاثاء المقبل، علما بأن بايرن ميونخ حسم التأهل بالفعل من صدارة المجموعة.

أما نوير، فيعمل الآن من أجل العودة مطلع الأسبوع التالي، عندما يحل بايرن ميونخ ضيفا على هيرتا برلين.

وقال ناغلسمان إنه يتوقع أن يكون نوير ومولر متاحين للمشاركة مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2022 التي تنطلق في قطر في 20 نوفمبر المقبل.

وأضاف ناغلسمان أيضا إنه يعتقد أن بايرن ميونخ استعاد بريقه بعد معاناة استمرت أسابيع قليلة، وحقق خمسة انتصارات متتالية.