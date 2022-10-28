رونالدو يقود يونايتد إلى الدور الثاني في الدوري الأوروبي

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي للفوز 3 -صفر على ضيفه شيريف تيراسبول يوم الخميس فيما تغلب ريال سوسييداد الإسباني 2 -صفر على مضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي ليتأهلا إلى الدور الثاني من بطولة الدوري الأوروبي.

ودفع الهولندي إيريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، برونالدو في القائمة الأساسية للمباراة، التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد" ليكون عند حسن الظن ويحرز أحد أهداف الفريق الإنجليزي الثلاثة، إذ افتتح ديوغو دالوت التسجيل ليونايتد في الدقيقة 44، ثم أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 65، فيما تكفل رونالدو بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 81.

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بهذا الفوز، ضمن مانشستر يونايتد تأهله للأدوار الإقصائية في المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف سوسييداد المتصدر، الذي ضمن اجتيازه دور المجموعات منذ الجولة الماضية، فيما احتل شيريف المركز الثالث بثلاث نقاط، وبقي أومونيا نيقوسيا بلا نقاط في المركز الأخير.

وأصبحت مباراة سوسييداد مع ضيفه مانشستر يونايتد في الجولة الأخيرة، حاسمة في تحديد الفريق المتصدر للمجموعة، الذي سيصعد مباشرة لدور الـ16، حيث يكفي الفريق الإسباني التعادل للتأهل، فيما يتعين على مانشستر يونايتد للفوز بفارق هدفين على الأقل إذا أراد اعتلاء القمة، بفارق المواجهات المباشرة، وذلك عقب فوزه سوسييداد على الفريق الإنجليزي 1 -صفر في لقائهما الأخير الذي جرى في إنجلترا.