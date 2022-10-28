غالتييه لا يرغب بإراحة ثلاثي باريس سان جيرمان

قال كريستوف غالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان الفرنسي لكرة القدم، إنه لن يريح الثلاثي الهجومي كيليان مبابي ونيمار وليونيل ميسي، في حال إذا لم يكن بحاجة إلى ذلك.

وساعد الثلاثي باريس سان جيرمان في تحقيق بداية رائعة في الموسم الجاري، رغم استمرار الجدل حول مستقبل مبابي.

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وعاد ثنائي برشلونة السابق نيمار وميسي إلى مستواهما المعهود وساهما في 22 و23 هدفا على الترتيب.

وقبل مواجهة تروا في الدوري الفرنسي هذا الاسبوع، اعترف غالتييه بأن ازدحام جدول المباريات قد يضطره إلى إجراء تغييرات في الهجوم، لكنه يأمل في أن يستمر الثلاثي المتألق في المشاركة مع الفريق.

وأضاف: الإرهاق هو من سيتحكم في لعبهم من عدمه، لقد سجلوا 40 هدفا من أصل 50 لنا هذا الموسم، لذلك سيتعلق الأمر بلياقتهم.

وتابع غالتييه: عندما يكون لدينا ذلك الأسلوب والقوة في الهجوم، فنحن لن نسعى لتغييره، الطاقم الطبي قام بعمل رائع في الأسابيع الماضية إنهم بحالة جيدة ، يجب علينا الحفاظ على تلك الديناميكية.