غوارديولا: هالاند مصاب ويشعر بوعكة صحية

قال بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إنه لا يعرف حتى الآن ما إذا كان النجم النرويجي إيرلينغ هالاند سيكون لائقا للمشاركة في المباراة المقررة أمام ليستر سيتي يوم السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان هالاند، الذي سجل 22 هدفا خلال 17 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، قد خرج خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع بوروسيا دورتموند الألماني سلبيا في دوري أبطال أوروبا، وقد أوضح غواريولا أن اللاعب تعرض لإصابة كما شعر بوعكة صحية.

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ولدى سؤاله عن إمكانية مشاركة هالاند في مباراة السبت، قال غوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الجمعة :هو بحالة طيبة، لكننا سنتدرب خلال ساعات قليلة وسنقيم الأمور. وبعدها سنقرر.

وأوضح غوارديولا أنه في حال عدم قدرة هالاند على المشاركة، سيكون جوليان ألفاريز البديل الطبيعي له في التشكيل الأساسي.

وسجل الأرجنتيني الدولي ألفاريز، الذي انضم لمانشستر سيتي قبل الموسم الجاري، أربعة أهداف للفريق منها هدف واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد شهدت المباراة أمام دورتموند يوم الثلاثاء الماضي مشاركته الرابعة في التشكيل الأساسي.

وأضاف غوارديولا في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" :لو لم يلعب هالاند، سيكون ألفاريز هو الخيار البديل الطبيعي للعب مكانه. لا أحكم على جوليان بعدد الأهداف التي سجلها.

وأضاف :باللعب 90 دقيقة في كل مباراة، سيسجل الأهداف. ربما ليس مثل إيرلينغ، لكنه سيسجل أهداف.