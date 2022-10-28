معاقبة توتنهام بسبب سلوك لاعبيه أمام نيوكاسل

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة إنه عاقب نادي توتنهام هوتسبير بغرامة مالية بقيمة 20 ألف جنيه إسترليني (23086 دولارا) بسبب اعتراض لاعبيه على احتساب الهدف الأول لصالح الفريق المنافس نيوكاسل يونايتد في المباراة التي انتهت بهزيمة النادي اللندني 2-1 في ملعبه مطلع الأسبوع الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز.



ووقع اصطدام بين هوغو لوريس حارس مرمى توتنهام وكالوم ويلسون خلال محاولة التعامل مع تمريرة طويلة بينما نجح مهاجم نيوكاسل في إرسال الكرة إلى الشباك الخالية لمرمى أصحاب الأرض.



ومباشرة بعد ذلك أحاط لاعبو توتنهام بالحكم غاريد غيليت للاحتجاج على قراره باحتساب الهدف الأول لنيوكاسل في الوقت الذي لم يجد حكم الفيديو المساعد أي مخالفة في الهدف بينما استمر غضب واحتجاج أصحاب الأرض.



وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان إن توتنهام أقر بفشله في السيطرة على تصرف لاعبيه في الدقيقة 31 من المباراة وتقبل العقوبة أيضا.



وسيلتقي توتنهام صاحب المركز الثالث بين فرق الدوري الممتاز خارج ملعبه مع بورنموث يوم السبت بينما يلعب نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الرابع أمام ضيفه أستون فيلا.

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