ألميريا يقلب تأخره ويهزم سلتا فيغو

قلب فريق ألميريا تأخره بهدف أمام ضيفه سلتا فيغو إلى فوز 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم سلتا فيغو بهدف سجله جابرييل فيجا في الدقيقة 25، وتعادل ألميريا عن طريق لاتزارو ماركيز في الدقيقة 52 وأضاف سيزار دي لاهوز الهدف الثاني لألميريا في الدقيقة 60 قبل أن يسجل اينيغو ايغواراس الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

مادة اعلانية

وشهدت المباراة طرد غابرييل فيغا في الدقيقة 35.

ورفع ألميريا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد سلتا فيغو عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.