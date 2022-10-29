ألميريا يقلب تأخره ويهزم سلتا فيغو

وضع القراءة
100% حجم الخط
قلب فريق ألميريا تأخره بهدف أمام ضيفه سلتا فيغو إلى فوز 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم سلتا فيغو بهدف سجله جابرييل فيجا في الدقيقة 25، وتعادل ألميريا عن طريق لاتزارو ماركيز في الدقيقة 52 وأضاف سيزار دي لاهوز الهدف الثاني لألميريا في الدقيقة 60 قبل أن يسجل اينيغو ايغواراس الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
مادة اعلانية
وشهدت المباراة طرد غابرييل فيغا في الدقيقة 35.
ورفع ألميريا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد سلتا فيغو عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.
اقرأ أيضاً
-
ألميريا يكسب 15 مليون يورو من انتقال صديق إلى سوسييدادأعلن ألميريا الإسباني يوم الخميس موافقته على انتقال مهاجمه النيجيري الدولي عمر صديق إلى مواطنه ريال سوسييداد بقيمة 20 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات، ... رياضة عالمية
-
ألميريا يتعادل مع إلتشي في الدوري الإسبانيخيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على مباراة إلتشي مع ضيفه ألميريا يوم الاثنين في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.وتقدم النيجيري عمر صادق بهدف ... رياضة عالمية
-
ريال مدريد يهزم ألميريا بشق الأنفسقلب ريال مدريد تأخره أمام ألميريا بهدف إلى فوز 2 - 1، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الأولى بالدوري الإسباني لكرة القدم.وتقدم ألميريا، الصاعد من ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية