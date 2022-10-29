جيمس يسابق الزمن للحاق بالمونديال

يسابق رييس جيمس لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، الزمن لكي يكون جاهزا في الوقت المناسب للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم، التي ستقام في قطر الشهر المقبل، في الوقت الذي يسعى فيه للتعافي من إصابته في الركبة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن جيمس "22 عاما" مازال يرتدي دعامة عقب إصابة ركبته في المباراة التي فاز بها تشيلسي على ميلان 2 - صفر في دوري أبطال أوروبا يوم 11 أكتوبر الجاري، وهي الإصابة التي قال عنها غراهام بوتر مدرب تشيلسي أنها ستبعده عن الملاعب لثمانية أسابيع، ولن يتمكن بسببها من المشاركة في كأس العالم.

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ولكن مع تبقي أقل من أسبوعين على إعلان جاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي عن قائمة المنتخب الإنجليزي التي تضم 26 لاعبا يوم 10 نوفمبر المقبل، يعتقد جيمس أن الفرصة للانضمام للقائمة لا تزال موجودة.

وقال جيمس في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا صن": يجب أن أواصل العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة وأن أرى أين سأكون خلال يوم الاستدعاء. سأحاول ولن أستبعد نفسي من المشاركة. الأمر مازال بطيئا ومازلت في المراحل الأولى.

وأضاف: كنت في إعادة تأهيل لمدة أسبوعين، لذلك مازلت أنتظر التحسن يوما بعد يوم. لم يعطِ الجهاز الطبي لتشيلسي نسبة مئوية عن فرصتي في المشاركة في كأس العالم.

وأكد: الأمر متعلق بما أشعر مع اقتراب الوقت ومدى استقرار الأمور.