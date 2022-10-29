رئيس الاتحاد الأوكراني يطالب باستبعاد إيران من المونديال

كرر أندري بافيلكو رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم دعوته باستبعاد روسيا من الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) لكرة القدم.
وقال بافيلكو في مقابلة مع شبكة " إيه.أر.دي" إنه يريد استبعاد إيران وهو ما يعني أن فريقها لن يتمكن من المشاركة في بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر الشهر المقبل.
وحظر فيفا ويويفا الفرق الروسية من المشاركة في أي مسابقات بسبب غزو روسيا لأوكرانيا ولكن يظل الاتحاد الروسي عضوا في المؤسستين.
وقال بافيلكو إنه تم إرسال مقترح للاتحادين باستبعاد روسيا، وذلك بعد أن ذكرت تقارير أن روسيا بدأت دمج أندية من المناطق المحتلة التي تعتبرها روسيا جزءا منها، في نظام كرة القدم المحلي.
وقال إن هذا انتهاك صريح للقواعد، وإنه سيكون قرارا مهما من فيفا ويويفا بإيقاف عضوية روسيا.
وقيل إن إيران ترسل طائرات بدون طيار لروسيا، لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، وهو ما نفته إيران. وهذا أحد أسباب وجود دعوات لاستبعاد إيران من كأس العالم، والسبب الآخر هو قمع الاحتجاجات في البلاد.
ورفض بافيلكو الإيحاءات بأن فريق كرة القدم يمثل الشعب بدلا من النظام، حيث يرغب أيضا في استبعاد إيران من فيفا.
وقال: دائما ما نقول إن استبعاد الفرق قرار ومهم، بل إنه مهم لكل العالم لأن اللاعبين والفرق تمثل دولة هي تنظيم إرهابي يقتل الشعب، هذا تهديد للعالم ككل.
وأضاف: المنتخب الوطني انعكاس مباشر لذلك البلد. لذلك فإنه في روسيا وإيران، من غير الممكن أن نفصل أندية كرة القدم عن البلد.
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