راشفورد: تن هاغ ممتع للغاية

قال ماركوس راشفورد، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، إن العمل مع الهولندي إيرك تن هاغ المدير الفني للفريق الإنجليزي يعد بمثابة متعة، حيث يعود اللاعب لمستواه تدريجيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن موسم 2021-2022 كان مليئا بالتحديات للاعب البالغ من العمر "24 عاما"، حيث أهدر ضربة جزاء في نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2020) في المباراة التي خسرها الفريق أمام إيطاليا، وقدم أداء سيئا وتعرض لانتقادات عدة.

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وسجل راشفورد خمسة أهداف في 32 مباراة في موسم سيئ لفريقه على المستويين الفردي والجماعي، لكن الأمور تحسنت بعد تعيين تن هاغ مديرا فنيا للفريق.

وقال راشفورد في تصريحات ل(بي ايه ميديا): العمل مع المدرب ممتع للغاية، هذا حقيقي. هل هذا عمل شاق، نعم لكنني أعتقد أننا نستمتع بذلك ونلعب كرة قدم بشكل أفضل.

وتابع: أشعر حينما لا نستقبل أهدافا بأن لدينا فرصة للفوز بالمباريات لأننا نصنع الفرص.

وقال راشفورد: نحن بحاجة فقط إلى أن نكون أفضل في إنهاء الهجمات، وأن نكون أكثر حسما أمام المرمى.