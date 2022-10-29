فوز صعب لمانشستر سيتي على ليستر

وضع القراءة
100% حجم الخط
اعتلى فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، بتغلبه على مضيفه ليستر سيتي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.
ويدين مانشستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه كيفين دي بروين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49.
مادة اعلانية
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة أمام أرسنال، الذي سيواجه نوتنغهام فورست يوم الأحد.
في المقابل توقف رصيد ليستر سيتي عند 11 نقطة في المركز السابع عشر.
اقرأ أيضاً
-
تغريم كلوب مدرب ليفربول بسبب "مانشستر سيتي"أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس تغريم يورغن كلوب مدرب ليفربول 30 ألف جنيه إسترليني (34848 دولارا) بسبب مشادة مع الحكم المساعد خلال الفوز ... رياضة
-
دورتموند يتعادل مع سيتي ويبلغ ثمن النهائيانتزع بروسيا دورتموند التعادل بدون أهداف مع ضيفه مانشستر سيتي يوم الثلاثاء لينضم إليه في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل جولة واحدة من ... رياضة عالمية
-
مانشستر سيتي يتجاوز برايتون بثلاثيةواصل إيرلينغ هالاند هوايته في تسجيل الأهداف وسجل هدفين جديدين ليقود فريقه مانشستر سيتي للفوز على برايتون 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية