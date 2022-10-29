فوز صعب لمانشستر سيتي على ليستر

اعتلى فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، بتغلبه على مضيفه ليستر سيتي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه كيفين دي بروين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49.

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ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة أمام أرسنال، الذي سيواجه نوتنغهام فورست يوم الأحد.

في المقابل توقف رصيد ليستر سيتي عند 11 نقطة في المركز السابع عشر.