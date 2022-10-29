نيمار يدافع عن مواطنه أنتوني

دافع البرازيلي نيمار عن مواطنه أنتوني، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، وطالبه بأن يتجاهل منتقدي استعراضه.

وواجه لاعب أياكس السابق انتقادات كبيرة بعدما قام بالدوران حول نفسه بالكرة مرتين في مباراة فريقه أمام شيريف تيراسبول يوم الخميس في الدوري الأوروبي.

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وقال باول سكولز لاعب مانشستر يونايتد السابق إنه مثال على أن أنتوني أصبح مهرجا، نظرا للتمريرة التي مررها لكاسيميرو بعد ذلك وكانت طويلة على اللاعب وخرجت لركلة مرمى.

وكتب نيمار رسالة على "إنستغرام" لدعم أنتوني، وقال فيها: استمر، لا تغير أي شيء. واصل فعلها. جرأة وفرح.

وقام إيرك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد باستبدال أنتوني بين شوطي مباراة شيريف، وكان مانشستر يونايتد متقدما بهدف نظيف.

وعند سؤاله عما إذا كان تم استبدال أنتوني بسبب ما قام به، أجاب تين هاغ: لا، كان هذا مخططا إذا كنا متقدمين في النتيجة. أردت أن أرى ماركوس وكريستيانو سويا، والديناميكية في الجانب الأيمن.