نيوكاسل يمطر شباك أستون فيلا برباعية.. وهزيمة ثقيلة لتشيلسي

حقق نيوكاسل فوزا هاما وكبيرا على أستون فيلا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف نيوكاسل كاليوم ويلسون (هدفين) في الدقيقتين الأول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة 56، وجولينتون وميجيل ألميرون في الدقيقتين 59 و68.

مادة اعلانية

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد أستون فيلا عند 12 نقطة في المركز السادس عشر.

كما فاز كريستال بالاس على ساوثهامبتون بهدف نظيف سجله أودسون إدوارد في الدقيقة 38.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفاز برايتون على تشيلسي 4-1. وسجل أهداف برايتون لياندرو تروسارد في الدقيقة الخامسة، وروبن لوفتوس تشيك، لاعب تشيلسي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 14 ، وتريفوه تشالوباه، لاعب تشيلسي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 42 وباسكال جروز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

فيما سجل هدف تشيلسي كاي هافيرتز في الدقيقة 48.

ورفع برايتون رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد تشيلسي عند 21 نقطة في المركز الخامس.

وانتصر توتنهام على بورنموث 3 - 2.

وسجل أهداف توتنهام ريان سيسيغنون وبن ديفيز ورودريغو بيتانكور في الدقائق 57 و73 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

فيما سجل هدفي بورنموث كيفر مور في الدقيقتين 22 و50.

ورفع توتنهام رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد بورنموث رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتعادل برينتفورد مع وولفرهامبتون 1-1.

وتقدم برينتفورد بهدف سجله بن ميي في الدقيقة 50 وتعادل وولفرهامبتون عن طريق روبين نيفيز في الدقيقة 52.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر كما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثامن عشر.