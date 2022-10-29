"عودة مستحيلة".. برشلونة يسعى لضم ميسي في الشتاء

كشفت تقارير صحافية إسبانية، يوم السبت، أن نادي برشلونة الإسباني يرغب في استعادة خدمات أسطورته ليونيل ميسي، والتعاقد معه في الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لما نشرته "سبورت" على موقعها الإلكتروني، فإن برشلونة يرغب في تسريع عملية عودة ميسي إلى النادي.

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وينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل، لكن يوجد بند يسمح بتمديد عقده لموسم ثالث في حالة الاتفاق على ذلك.

ولفتت الصحيفة الكتالونية إلى أن مهمة التعاقد مع ميسي في الشتاء صعبة للغاية، لعدة أسباب، أولها أن باريس سان جيرمان لا ينوي التخلي عن ميسي في منتصف الموسم، وأن النجم الأرجنتيني يركز على موسمه مع منتخب بلاده في كأس العالم وباريس سان جيرمان.

ورأيت "سبورت" أن العملية التي يخطط لها رئيس النادي جوان لابورتا مستحيلة في الوقت الحالي، كما أن إدارة النادي لم تتصل باللاعب مباشرة، بعدما قام بعض المتعاونين المقربين من لابورتا ببعض المساعي دون نجاح، حيث لا ميسي ولا باريس سان جيرمان مهتمين بالرد.