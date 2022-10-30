إنتر يواصل انتصاراته بثلاثية في سامبدوريا

واصل إنتر ميلان صحوته في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتغلب على ضيفه سامبدوريا 3 - صفر، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 12 من المسابقة.

ورفع إنتر ميلان، الذي حقق فوزه الرابع على التوالي في المسابقة، رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد سامبدرويا عند ست نقاط في المركز الثامن عشر.

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وتقدم إنتر ميلان عن طريق ستيفان دي فري في الدقيقة 21، قبل أن يضيف نيكولو باريلا الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 73 سجل خواكين كوريا الهدف الثالث لإنتر ميلان.